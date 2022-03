Anderson Carvalho após mais um jogo com expulsões no Minho: «Acho que merecemos mais respeito»

O Santa Clara sofreu quatro expulsões nos últimos dois jogos que disputou no Minho, mas levou sempre pontos na bagagem para os Açores, pese embora o desagrado novamente manifestado para com o critério da arbitragem. Depois do pedido de respeito que o técnico Mário Silva lançou no final do jogo em Barcelos (2-2), após as expulsões de Lincoln e Cryzan, ontem foi a vez do capitão Anderson Carvalho expressar o desagrado dos açorianos pela forma como Mansur e Morita foram penalizados disciplinarmente.

“Foi um grande jogo de futebol, de muito trabalho e em que saímos prejudicados”, começou por desabafar Anderson Carvalho, para logo de seguida ser mais incisivo: “Estávamos a realizar uma grande partida, frente a um adversário com muita qualidade, mas já não posso dizer o mesmo da terceira equipa, que marcou faltas que não eram, não marcou as que eram, além dos cartões amarelos. Acho que merecemos mais respeito.”

Um tom de desilusão, contudo, sem reflexos nas aspirações do Santa Clara em arrancar pontos na Pedreira, ainda que o médio brasileiro tenha focado que o objectivo era vencer.

“Com um a menos conseguimos diluir a diferença, mas com menos dois fomos obrigados a baixar as linhas. Mesmo prejudicados aguentámos e tenho muito orgulho nos meus companheiros. Estamos juntos. Somos uma família. É a força de uma região, pelo que só tenho de dar os parabéns a todos pelo enorme desafio que realizámos”, asseverou Anderson Carvalho.