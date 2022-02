Anderson Carvalho: «Queríamos dar esta prenda aos nossos adeptos»

O 101º aniversário do Santa Clara foi celebrado com uma vitória diante do Boavista que coloca os açorianos no rumo da permanência, com quatro vitórias nas últimas seis jornadas. "São três pontos muito importantes na nossa caminhada. Sabíamos que seria um jogo muito difícil e é uma ótima forma de festejar o aniversário do clube. Queríamos dar esta prenda aos nossos adeptos", afirmou Anderson Carvalho, capitão dos açorianos que enalteceu ainda o "excelente trabalho" de todos os elementos do plantel.

Por seu lado, Rodrigo Abascal lamentou o penálti concedido logo no segundo minuto que colocou o Santa Clara na frente. "Sofremos o primeiro golo cedo. Ainda conseguimos empatar, mas acabámos por perder. Temos de entrar mais fortes no próximo jogo", frisou.