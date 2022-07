Anderson Cordeiro de saída do Santa Clara

Anderson Cordeiro já não vai ser reforço do Santa Clara. O avançado de 23 anos fez todo o estágio em Penafiel, onde chegou a marcar dois golos, mas esta semana não seguiu viagem com a equipa para a Madeira. O brasileiro nem foi apresentado devido a questões burocráticas: o passe do jogador pertence aos búlgaros do Tsarsko Selo, clube que está em processo de falência. Sem fim à vista, Santa Clara e Anderson seguiram caminhos diferentes.

De saída está também o team manager Marco Santos, que colocou um ponto final na ligação de quatro anos com os açorianos. Nas redes sociais, expressou "orgulho" pelo percurso, apontando a qualificação para a Liga Conferência como a "cereja no topo do bolo".