Anderson Carvalho considera ser "uma honra muito grande" capitanear o Santa Clara na meia-final da Taça da Liga e mostrou-se confiante. "Espero que possamos fazer um bom jogo e, se possível, passar à final", sublinhou o médio brasileiro, de 31 anos, assumindo que "as coisas estão a voltar a correr bem e as expetativas são as melhores". Sobre a chegada de Mário Silva ao comando dos açorianos, Anderson Carvalho confessa: "O treinador veio para agregar, o que é importante para não haver uma mudança radical. Em duas semanas já deu para ver que estamos no bom caminho."