Andrei Chindris reforça Santa Clara

O central Andrei Chindris, internacional pela Roménia, abandonou o FC Botosani para reforçar o Santa Clara, ficando "fechado o plantel" do clube açoriano, foi esta terça-feira anunciado.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o FC Botosani para a cedência, a título definitivo, do passe do atleta Andrei Chindris", lê-se em comunicado de imprensa.

O Santa Clara destaca que o atleta, de 22 anos, marcou presença no europeu de sub-21 e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao serviço da seleção romena. "A versatilidade é uma característica proeminente no jogo do internacional romeno. Para além de central, a sua posição de origem, o jogador pode desempenhar funções enquanto lateral, em ambas as faixas do terreno, apresentando facilidade de jogo com ambos os pés", destaca o Santa Clara.

A formação açoriana realça que Chindris, que jogou nas últimas quatro épocas no FC Botosani, é "forte fisicamente" e "dotado de uma leitura de jogo assinalável". "Para além da capacidade de desarme e da robustez do seu jogo aéreo, aspetos fundamentais para um elemento do setor mais recuado do terreno, apresenta facilidade na primeira fase de construção e de ligação ao setor intermédio, fazendo uso da sua qualidade de passe", assinala o clube.

Em declarações ao departamento de comunicação do Santa Clara, o romeno disse estar "orgulhoso" pela chegada ao futebol português. "Estou muito orgulhoso por poder chegar ao futebol português. O Santa Clara é um clube grande em Portugal", afirmou.

O Santa Clara destaca ainda que o central é o "último reforço encarnado nesta janela de transferências". "Com a chegada do romeno, fica fechado o plantel para a temporada 2021/22, às ordens do mister Daniel Ramos", conclui.

Para esta época, além de Chindris, os açorianos asseguraram a contratação de Luiz Phellype (emprestado pelo Sporting), Mohebi (Sepahan FC), Keyta (que alinhava no FC Botosani), Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel), Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu) e Boateng (ex-SV Ried).