Andrezinho reforça ataque do Santa Clara

Andrezinho chegou ontem aos Açores para reforçar o ataque do Santa Clara, assinando um contrato por duas épocas. O avançado, de 25 anos, jogou, na primeira metade da última temporada, no Mafra (2ª Liga), pelo qual marcou 5 golos em 24 jogos, transferindo-se depois para o DAC 1904, da Eslováquia, onde ainda chegou a disputar um encontro esta época, para a qualificação da Conference League. Andrezinho, que regressa a Portugal a custo zero, pode jogar tanto na esquerda como na direita do ataque, sendo um alvo antigo dos responsáveis açorianos.

O extremo já integrou o treino de ontem às ordens do técnico Mário Silva, o primeiro do Santa Clara em São Miguel, após o estágio de 10 dias em Penafiel, assim como os brasileiros Gabriel Silva e Pedro Bicalho. Tanto o avançado como o médio, que chegam aos encarnados de Ponta Delgada cedidos pelo Palmeiras, cumpriram os habituais exames médicos, mas ainda não foram oficializados como reforços para 2022/23 pelo Santa Clara, situação idêntica a Victor Bobsin e Anderson Cordeiro, dois elementos que integraram o estágio da equipa açoriana em Penafiel.