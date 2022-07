Antigos atletas reclamam dívida

Cinco antigos jogadores do Santa Clara avançaram com processos no tribunal devido a verbas não recebidas, avançou o jornal Açoriano Oriental. Ukra reclama 31 mil euros, enquanto e Diogo Salomão, André Ferreira, Lucas Marques e João Lucas fizeram pedido conjunto de 43 mil euros. Fonte da SAD diz que as verbas vão ser liquidadas esta semana.