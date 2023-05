Babi assume a despesa frente ao Benfica

Com Gabriel Silva castigado, a esperança ofensiva do Santa Clara vai estar depositada em Matheus Babi. O avançado, de 25 anos, tem estado em destaque nas últimas jornadas, somando três golos e uma assistência. Partilha com Gabriel Silva o estatuto de melhor marcador do Santa Clara na prova, ambos com cinco golos. Ricardinho e Andrezinho deverão ser os parceiros de Babi na linha ofensiva.

O Santa Clara fez, ontem, a última sessão de trabalho já em território continental, tendo utilizado as instalações do Alverca, aproveitando as boas relações entre os dois emblemas. O presidente do Santa Clara, Bruno Vicintin, é filho de Ricardo Vicintin, dono da SAD ribatejana.

Os insulares fizeram um treino curto, de ativação após a viagem de avião, com enfoque especial nas bolas paradas.