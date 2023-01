Batista reencontra Gilberto

Tem sido uma das figuras em destaque na época do Santa Clara e amanhã o guarda-redes Gabriel Batista vai reencontrar um antigo adversário: o brasileiro de 24 anos, emprestado aos açorianos pelo Flamengo, vai tentar ‘vingar-se’ da derrota sofrida no clássico ‘Fla-Flu’, diante do Fluminense de Gilberto. O agora lateral-direito do Benfica foi titular na partida do Campeonato Carioca da temporada de 2020, jogo decidido por um golo de Nenê, e agora vai voltar a enfrentar Batista. O brasileiro tem sido o dono da baliza açoriana desde a lesão de Marco: no total, soma 15 golos sofridos nos 11 jogos que disputou em todas as competições.