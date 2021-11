Boateng eleito pelo Togo

O central Boateng foi convocado pela primeira vez para a seleção do Togo, treinada por Paulo Duarte, antigo jogador e técnico da U. Leiria. O defesa do Santa Clara nasceu no Gana, mas tem familiares naturais do Togo e por isso foi convocado e poderá tornar-se no próximo internacional dos açorianos. O médio Morita também foi convocado pela seleção do Japão, que luta pelo apuramento para o Mundial’2022. Ambos podem não regressar a tempo do jogo com o Sp. Braga, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal.