Boateng enaltece Santa Clara e Ricardinho atira: «Voltámos a dar grandes respostas»

Boateng recebeu o prémio de Homem do Jogo do Santa Clara-FC Porto (1-1) e, no final do encontro, não escondeu estar a viver o seu "melhor momento".

"Para mim é gratificante. Quero agradecer aos meus colegas. O FC Porto é uma grande equipa e estou feliz. É o meu melhor momento na Liga. Estou feliz por marcar o primeiro golo, estou muito feliz", afirmou à Sport TV.





Já Ricardinho apontou ao mérito da equipa no empate com os campeões nacionais. "O mérito é saber gerir o jogo e tudo à volta. Na época passada muita gente falava do Santa Clara e voltámos a dar grandes respostas. Acreditámos que era possível ganhar pontos, até os 3 pontos e até podia ter acontecido. É uma grande resposta de uma equipa quase toda nova e que tem muito para dar".

Jogo mais completo: "Mais completo seria se tivéssemos ganho, mas acho que foi um grande jogo e é esta atitude que temos de levar para os próximos jogos. Contra o Sporting mostrámos grande caráter, mas não é só contra os grandes".

Mudanças: "Uma mudança é sempre uma mudança. O que peço é que as pessoas do clube e fora acreditem no que é feito. Não é fácil mudar. Pouco a pouco vamos conseguir o que queremos"