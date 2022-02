Boateng: «Todos deram 100% dentro de campo»

Kennedy Boateng analisou as incidências do Benfica-Santa Clara (2-1) e garantiu que, apesar da derrota, os açorianos mostraram "boa personalidade"."Entrámos bem, controlámos o jogo e conseguimos ir para o intervalo em vantagem mas no segundo tempo sofremos dois golos. Perdemos mas demos o nosso melhor e mostrámos a boa personalidade do Santa Clara. Acho que toda a equipa fez o que sabe. Todos deram 100% dentro de campo. Não era o resultado que queríamos, mas temos de sair orgulhosos com o que fizemos. Estivemos muito bem", vincou em declarações à BTV.