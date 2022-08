Bruno Almeida chega ao Santa Clara por empréstimo do Trofense

Bruno Almeida, de 25 anos, vai alinhar na Liga Bwin ao serviço do Santa Clara por empréstimo do Trofense da segunda divisão, anunciou quarta-feira o emblema açoriano.

"A Santa Clara Açores -Futebol, SAD vem por este meio anunciar a chegada do atleta Bruno Almeida, proveniente do Clube Desportivo Trofense por cedência temporária e que contempla opção de compra", avança o clube em nota de imprensa.

O médio atacante, conta com passagens pelo Padroense e Paços de Ferreira (nos escalões de formação), pela Sanjoanense, Bustelo, Pedras Rubras, Anadia, Estoril e Trofense, clube que representava desde da época 2018/19.

"Um dos grandes destaques da 2ª Liga na temporada transata, apontando 10 golos e cinco assistências [em 34 jogos], Bruno Almeida, portuense de 25 anos, chega como uma opção polivalente para o último terço dos açorianos", destaca o Santa Clara.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (do Grémio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (do Grémio) e agora de Bruno Almeida.

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita e Júlio Romão.