Bruno Jordão acredita na permanência do Santa Clara: «Enquanto for possível...»

Bruno Jordão estreou-se a marcar pelo Santa Clara e fez o golo do empate contra o Chaves. No final, o médio, emprestado pelo Wolverhampton, considerou que "faltou um pouco de sorte e eficácia no último terço" aos açorianos. "Estivemos muito bem e temos vindo a melhorar. Se alguém saísse daqui com os três pontos, seríamos nós. Mas um ponto é melhor do que zero na nossa caminhada", analisou o médio de 24 anos, à Sport TV.

Jordão cumpriu o 6º jogo (e consecutivo) ao serviço do Santa Clara - 4º como titular - e frisou que o grupo mantém a crença na permanência, apesar de muitos jogadores dos açorianos não terem escondido o desalento após o apito final. "Matematicamente é possível e acreditamos. Temos melhorado e enquanto houver possibilidades vamos lutar até ao fim", justificou.