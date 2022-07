O empresário brasileiro Bruno Vicintin vai adquirir 55,6 por cento do capital social da SAD do Santa clara.Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, além dos 48,6% de ações que eram detidas pelo singapuriano Glen Lau, Bruno Vicintin já chegou a acordo para a compra das ações pertencentes a Ismail Uzun (7,2%), atual presidente do conselho de administração. Com esta movimentação, o empresário assume controlo maioritário da SAD do Santa Clara, ficando o clube com 40% e pequenos acionistas com 5,4%.