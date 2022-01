‘Casos de polícia’ agitam os Açores

Emanuel Simões, antigo administrador da SAD do Santa Clara e que abandonou o clube este mês, revelou a dura realidade em que o clube vivia no final de agosto, imperando a desorganização e a falta de dinheiro, e falou até em “casos de polícia.”

O antigo dirigente confessa que para lá da inexistência de dinheiro para cobrir os salários, há situações que devem ser investigadas. “Documentos que não existiam mas eram enviados e não havia suporte para aquilo, não sabia sequer o que era verdadeiro ou não. Havia aditamentos a contratos que não estavam junto dos mesmos e dois ou três agentes a intermediarem uma venda com comissões absurdas”, revelou Emanuel Simões em declarações ao site ‘Desporto ao Minuto’, acrescentando: “Há coisas que são casos de polícia, mas não passo cá para fora, não tenho o direito de o fazer.”

Na mesma entrevista, o antigo administrador revelou que defendeu a venda de Morita em agosto, por cinco milhões de euros, o que deve acontecer nesta janela de mercado. “O Morita já perdeu uma oportunidade e se calhar não vê com bons olhos perder esta nova oportunidade agora, pois pode ir ganhar três ou quatro vezes mais”, frisou Emanuel Simões.

Rafael Ramos vai regressar ao onze

O lateral direito Rafael Ramos está de regresso às opções de Mário Silva, após ter falhado, por suspensão, os jogos com Sporting e com o Tondela. O habitual titular do lado direito da defesa (1794 minutos esta temporada) deve mesmo ser aposta para o duelo com o Moreirense, substituindo Sagna. Esta deverá ser a única alteração no onze titular da formação açoriana.