Clemente: «Santa Clara tudo fará para passar»

O Santa Clara visita o Tondela, finalista vencido da última edição da Taça de Portugal, e o diretor técnico, Clemente Ventura, mostra confiança em seguir em frente.“Vai ser um jogo difícil contra o finalista vencido da última edição, uma equipa com história e que está bem classificada na 2.ª Liga. No entanto, o Santa Clara fará de tudo para passar a eliminatória, porque tem a ambição de chegar longe na prova rainha do futebol português”, assegurou.