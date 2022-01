Está confirmada a saída de Jean Patric do Santa Clara. O anúncio foi feito este sábado através das redes sociais, numa nota na qual o emblema açoriano explica que a transferência do avançado brasileiro de 24 anos para o Cerezo Osaka se trata de "uma ambição, um sonho revelado, do atleta e sua família". Na mesma nota, o Santa Clara revela que nesta transação do dianteiro, que na véspera havia marcado ao Sporting, se inclui compensação financeira, ainda que não esclareça qual o montante envolvido.