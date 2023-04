Costinha: «Enquanto for possível...»

Costinha, médio do Santa Clara, não encontrou justificações para mais uma derrota, depois de um bom desempenho. "Fizemos uma primeira parte pressionante, sempre em cima do adversário, e ao mínimo erro o adversário aproveitou. Na segunda, com o vento contra não conseguimos empatar e dar a volta", resumiu, garantindo: "Enquanto for possível, vamos acreditar."

Do lado do Vizela, o central Anderson destacou o empenho da equipa perante as adversidades. "Sem contar com o clima, a viagem foi desgastante e a equipa está de parabéns pelo resultado. Conseguimos três vitórias seguidas pela primeira vez. O Santa Clara começou bem, mas soubemos equilibrar", afirmou o jogador que acabou por dedicar o triunfo aos adeptos que viajaram até aos Açores e à sogra.