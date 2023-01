Costinha voltou a jogar 16 meses depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Costinha, médio dos açorianos, voltou a jogar após 16 meses afastado devido a lesão. No final, falou desse tema: "Para lá do jogo, foi um dia marcante depois de um período muito difícil pois tive médicos a dizer que não voltava a jogar. Passei por três operações, por isso este regresso é uma vitória para mim."Quanto ao jogo, aceitou o resultado. "O Sp. Braga entrou muito forte, tentámos mudar, mas não conseguimos", resumiu, garantindo: "Quando os resultados não aparecem, a confiança também falta. Mas sem trabalho nada vai aparecer, vamos pensar já no Portimonense porque precisamos de vencer."