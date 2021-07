Cryzan: «Vitória permite ter confiança»

Cryzan não tem dúvidas sobre a importância do triunfo frente ao Moreirense, apesar de se ter tratado de um jogo-treino. “Apresentámos o futebol da última época e controlámos do início ao fim. Nos jogos anteriores, apesar das boas exibições, não conseguimos resultados positivos. É sempre importante vencer e sentimos que esta vitória permite começar a época com confiança”, disse o avançado, que reconhece que ainda há espaço para evoluir: “As ideias do treinador estão bem assimiladas mas queremos melhorar a resistência física.”