Daniel Ramos após o triunfo na Macedónia do Norte: «Só dependemos de nós»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta quarta-feira que a vitória por 3-0 diante do FC Shkupi, na Macedónia do Norte, garante um "bom conforto" para o jogo da segunda mão da Conference League

"A vantagem de 3-0 é um bom conforto. Permite-nos gerir o jogo da segunda mão se calhar de outra forma, mas não deixando de ter os comportamentos que eu vou pedir novamente. Os comportamentos de uma equipa dominadora", afirmou Daniel Ramos, em declarações ao departamento de comunicação do clube.

O treinador falava hoje após a vitória por 3-0 na visita ao Shkupi, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, disputado em Skopje, na Macedónia do Norte.

Apesar da vantagem, Daniel Ramos realçou que a equipa açoriana não pode "facilitar" no encontro da segunda mão.

"Vamos procurar novamente fazer um bom jogo, se possível vencer e temos esta eliminatória, digamos, bem encaminhada para ultrapassar. Dependemos só de nós. Vamos jogar em casa perante a nossa massa associativa", apontou.

Sobre o triunfo de hoje, Ramos enalteceu o trabalho dos jogadores e destacou a "boa preparação" da equipa para a eliminatória europeia.

O treinador dos açorianos considerou a vitória no primeiro jogo oficial da época como um "bom mote" para a realização de "um grande campeonato".

"Foi uma vitória boa, estamos muito contentes por termos vencido, ainda mais por termos vencido pela margem de três golos. Acho que fizemos um excelente jogo, uma excelente demonstração de qualidade coletiva. Parabéns à minha rapaziada que teve muito bem", afirmou.

E concluiu: "é um primeiro registo histórico. Fizemos novamente história. Pela primeira vez uma equipa portuguesa participa na [Liga] Conferência Europa e a primeira vitória é do Santa Clara e a primeira participação é do Santa Clara. É motivo de orgulho".

O Santa Clara venceu hoje o FC Shkupi por 3-0, na Macedónia do Norte, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa (LCE) de futebol, numa exibição categórica dos açorianos, que foram superiores em todos os aspetos do encontro.

No estádio Arena Nacional Todor Proeski, a equipa portuguesa adiantou-se no marcador aos 29 minutos, beneficiando de um autogolo do defesa ruandês Abdul Rwatubyaye. Na segunda parte, o Santa Clara fez o segundo aos 49', por intermédio de brasileiro Carlos Júnior, com Costinha a marcar o terceiro, aos 90+3'.

O jogo da segunda mão está agendado para 29 de julho, em Ponta Delgada, com a equipa portuguesa em vantagem. O vencedor desta eliminatória vai defrontar na ronda seguinte os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou os malteses do Birkirkara.