Daniel Ramos critica arbitragem em Vizela e atira: «O Santa Clara não podia ganhar?»

Daniel Ramos mostrou-se agradado com a exibição do Santa Clara, apesar do empate em Vizela, e deixou ainda um reparo à equipa de arbitragem liderada por Hélder Malheiro.





"Bastante satisfeito com o rendimento de todos os jogadores. Todos os que entraram tiveram uma participação muito positiva no crescimento da equipa e na procura da vitória. Criamos oportunidades para o 1-0 e ainda podíamos ter ampliado", começou por dizer, no final do encontro, à Sport TV."Há algo que me entristece. Se calhar, a melhor equipa das três até ao lance do golo do Santa Clara foi a de arbitragem, com tomadas de decisão coerentes. Depois do golo, as faltas deixaram de existir a favor do Santa Clara. O critério mudou? Porquê? O Santa Clara não podia ganhar? Porquê mudar o critério depois do golo, porquê tamanha mudança na forma de julgar. Isso influenciou muito a equipa. Isto não é futebol. A partir do nosso golo, tudo mudou", lamentou."É bom ter regressado a este casa. Parabéns ao Vizela e aos vizelenses, que conseguiram chegar a um patamar que mereciam. O Vizela é um clube de primeira, é bom ver o Vizela a crescer.""É um amigo, foi meu jogador, trabalhamos juntos quatro épocas. Tenho muito apreço por ele. Fez muito por merecer esta oportunidade. Está no caminho certo, num trajeto ascendente. Certamente terá um bom futuro porque trabalha para isso.""A confiança vem dos golos. Esteve perto de marcar por duas vezes, não o fez. Aos poucos estamos a tentar elevá-lo para as qualidades físicas, mentais e táticas para poder responder ainda melhor. É natural que ainda não esteja no seu máximo. Acreditamos muito nele", concluiu.