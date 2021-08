Daniel Ramos critica Moreirense: «Ato de egoísmo, é quase olho por olho, dente por dente»

Daniel Ramos elogiou a atitude dos seus jogadores, apesar do empate diante do Moreirense, num jogo em que o treinador do Santa Clara só teve 15 jogadores à disposição, devido ao surto de Covid-19 que assolou a equipa insular. O técnico teceu críticas ao adversário e ainda à Liga por não terem adiado o encontro desta noite e abordou ainda o ponto de situação no plantel, que pode ter sofrido mais duas baixas, visto que Costinha e Ricardinho saíram lesionados deste jogo.





"Não foi uma derrota mas parece, porque fizemos o mais difícil: jogar bem, merecer ganhar e concedemos aquilo que não queríamos, a vitória. Só devia ter acontecido um resultado aqui: a vitória do Santa Clara", começou por referir, na flash interview, à Sport TV, para depois se dirigir ao Moreirense, que não aceitou adiar o encontro."Foi um ato de egoísmo do Moreirense, onde é quase olho por olho, dente por dente. Continua-se a fazer mal ao próximo. Eu não sou assim. Tenho orgulho nos valores que tenho, naquilo que os meus pais me deixaram como valores. Se fosse por mim não tínhamos jogado nestas circunstâncias contra qualquer equipa. Mas eu sou assim, nem todos o são. Pena é que o Moreirense não tenha honrado o que foi um prémio porventura justo na época passada, em que foram a equipa fair-play da Liga e hoje não fez valer esses pergaminhos, infelizmente", vincou, antes de deixar uma palavra aos seus "heróis"."Para eles foi o que foi, acabou. Para nós não, que temos de jogar com estes na quinta-feira e apelar ao espírito fantástico de trabalho e equipa. É pena que os meus heróis não tenham sido heróis ao quadrado, mas continuam a ser muito valiosos e têm todo o nosso respeito", apontou, olhando de seguida às opções que tem disponíveis."Andamos a fazer das tripas coração. O Allano foi a jogo tendo estado sem treinar há três semanas. Tentou ajudar. O Costinha vai estar fora durante uns tempos . O Ricardinho torceu o joelho, mas não sei. O cenário não está fácil, tenho de esperar a chegada da 'cavalaria'. Vamos ver se testam novamente negativo para jogarem e apanharem o avião na quinta-feira. O isolamento acaba penso que na quarta-feira à noite. A ver se alguns deles ainda podem dar o contributo a esta equipa", realçou, para voltar a deixar reparos à Liga."Têm sido heróis, é pena que não tenha havido compreensão, porque estamos a representar Portugal e quando assim é devíamos fazer o possível para estar na máxima força. Não vamos estar infelizmente pelas contingências que já temos. Levamos cansaço acumulado, mas compete-me a mim arranjar soluções e trabalhar nesse aspeto para recuperar a equipa para quinta-feira. Acredito que podemos recuperar com 11, 12 ou 13 [jogadores], os que forem. Ir à luta e voltar a fazer um bom jogo como temos vindo a fazer", finalizou.