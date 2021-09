Daniel Ramos diz que derrota com o Benfica não vai ter consequências no Santa Clara

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta quarta-feira que a derrota diante do Benfica (5-0) na última jornada da Liga Bwin não vai ter consequências no rendimento da equipa frente ao Portimonense.

Em conferência de imprensa, Daniel Ramos disse "não acreditar" que o resultado do jogo de sábado, nos Açores, tenha consequência na prestação da equipa, que joga na próxima sexta-feira em Portimão.

"Na análise do jogo há que discernir o resultado da exibição. E há que discernir aquilo que nós fizemos e os comportamentos que nós tivemos. Se nós olharmos com frieza e com olhos de ver para o jogo passado, percebemos que a eficácia fez a diferença", afirmou, falando no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador salientou que a equipa "agora já só pensa" no jogo frente ao Portimonense.

"A partir de segunda-feira já não existiu mais tema Benfica. Nem pode entrar. O que existe é Portimonense. É com foco no jogo do Portimonense que estamos a trabalhar. Tem de ser assim. Não pode ser de outra forma", apontou.

E acrescentou: "[com o Benfica] foi uma equipa que percebeu que tinha o jogo perdido, mas não foi derrotada nos comportamentos. É isso que eu quero no Santa Clara. Uma equipa que trabalhe até ao final na luta pelo resultado e é isso que vamos procurar fazer no jogo frente ao Portimonense".

Daniel Ramos disse estar a "faltar" ao Santa Clara "ser mais competente no processo defensivo".

Após a saída esta época do defesa Fábio Cardoso para o FC Porto, Daniel Ramos reconheceu estarem a faltar "mais treinadores dentro do campo".

"Não tendo essa voz tão visível como tínhamos o ano passado do Fábio, temos soluções dentro do campo que se podem tornar muito boas e que podem ajudar nesta fase, mesmo durante campeonato inteiro, a que a equipa tenha mais confiança", apontou.

O treinador considerou o Portimonense uma "boa equipa", que é "forte nas bolas paradas" e nas "transições rápidas".

"É uma equipa que tem qualidade, sabe ter bola e sabe o que fazer com a bola. Uma equipa que defensivamente também nestes jogos tem vindo a demonstrar alguma intermitência defensiva pela forma como defende", afirmou.

O Portimonense, nono classificado com sete pontos, recebe o Santa Clara, 14.º com quatro, na sexta-feira, às 20H15, em jogo da sexta jornada da Liga Bwin.