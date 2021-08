Daniel Ramos e as demissões no Santa Clara: «Está tudo a acontecer muito rápido»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse que pediu aos jogadores para se focarem no encontro diante do Gil Vicente, no encontro a contar para a Liga Bwin, depois das demissões no clube e na SAD dos açorianos.

"Foi o que pedi ao grupo de trabalho: vamos focar no jogo, vamos falar de futebol, vamos falar de como atacar, de como jogar, de como defender, de como é o Gil Vicente e que dificuldade nos pode provocar", declarou.

O treinador falou este sábado no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro da quarta jornada diante do Gil Vicente.

Hoje foram conhecidas as demissões de Rui Cordeiro da presidência da SAD e do clube, sendo que o empresário turco Ismael Uzun passou a liderar a SAD dos açorianos.

Daniel Ramos disse ser "inevitável" não falar sobre o assunto dentro do grupo de trabalho, mas disse esperar que tal não afete o rendimento da equipa.

"Espero que não afete, porque tenho dito ao grupo e trabalho que temos de fazer a nossa parte, procurar fazer a nossa parte e é isso que temos tentado e é isso que vamos tentar amanhã [domingo]", apontou.

O treinador disse não querer "perder energia" a comentar as mudanças na estrutura do clube, mas realçou que "são assuntos que têm de ser ultrapassados e rapidamente alinhados no Santa Clara".

"Está tudo a acontecer muito rápido e digo isso com toda a sinceridade: está a haver mudanças, há um jogo importante amanhã [domingo] e nós estamos a perder muita energia a falar de coisas que não devíamos falar nesta altura", assinalou.

Sobre a eliminação da Conference League, após a derrota diante do Partizan na quinta-feira, Daniel Ramos disse que a participação europeia do clube é um "passado bonito que já passou".

O treinador realçou que no mês de agosto a equipa vai cumprir 10 jogos em 31 dias.

"Há que nos superar, não pode haver cansaço, não pode haver problema externo, não pode haver razões, não nos podemos agarrar a motivos disto ou daquilo. Não pode haver, não deve haver. Há que dar o máximo de nós e trazer toda a energia positiva para o jogo", disse.

Sobre o adversário, Ramos disse ser uma "boa equipa", com "bons valores individuais", "coletivamente competente", com "boa organização defensiva" e "muito disponível para o jogo".

"Ofensivamente tira muito proveito dos ganhos de bola, dos contra-ataques, tem jogadores rápidos na frente. Vive muito dos contra-ataques e transições, mas também com bola sabe o que faz", acrescentou Daniel Ramos sobre o Gil Vicente.

O treinador avançou ainda que até ao final do mercado de transferências poderá entrar um avançado para a equipa.

"Há possibilidade claramente de entrar um atacante e numa outra posição que não vou revelar, porque tem a ver com uma outra saída, pela necessidade de jogar", apontou.

Santa Clara é o 16.º classificado, com um ponto, e vai receber o Gil Vicente, quinto, com seis pontos, no domingo, às 19:30 locais (menos uma hora do que no continente) no estádio de São Miguel, nos Açores.