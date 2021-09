Daniel Ramos e o lance entre Mansur e Vlachodimos: «Era para cartão vermelho»

O Santa Clara recebeu o Benfica este sábado e o resultado foi o mais amargo possível: 0-5 para as águias, em jogo a contar para a quinta jornada da Liga Bwin.





Daniel Ramos, no final do jogo, considerou as águias um justo vencedor, mas não deixou de realçar o lance capital aos 27 minutos - onde acredita que Vlachodimos deveria ter visto o cartão vermelho - nem a boa primeira parte da sua equipa."Antes de mais, parabéns ao Benfica, pois foi justo vencedor. Mas depois há duas partes diferentes. Na primeira o Santa Clara foi melhor, teve as melhores oportunidades, controlo do jogo, apesar de nem sempre com bola, mas tivemos controlo. Fomos a equipa mais perigosa, mas penalizados com um golo a cair a primeira parte, que deixou-nos com uma sensação muito amarga. Merecíamos ir para o intervalo pelo menos com o empate ou até em vantagem", começou por dizer o técnico dos insulares, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Foi também uma primeira parte marcada por um lance capital ao minuto 27, onde há clara falta ao Mansur, lance para cartão vermelho ao meu ver. Já aconteceram lances idênticos, até contra o Benfica, como o Helton contra eles no ano passado, expulso até por menos.""Neste jogo não fomos competentes na segunda parte, na primeira fomos muito, mas depois faltou-nos ter bola, nós ganhávamos e perdíamos constantemente a bola. Contra o benrifca, forte nas transições e no ataque posicional, assim, perde-se confiança. Defensivamente, não tivemos confiança para pressionar bem como fizemos na primeira parte, e, ofensivamente, faltou termos mais bola e assim criar mais dificuldades ao Benfica.""Temos guerreiros dentro da equipa. Já passamos, num passado recente, por dificuldades. Sabemos dar respostas e é a equipa que temos. No ano passado perdemos para o Vitória (0-4) e depois demos boa resposta. Sabemos que há jogos assim, não podem é ter muitos. Temos de ser mais tempo Santa Clara, hoje só fomos em meia parte… e assim estamos sujeitos às consequências", concluiu.