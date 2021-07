Daniel Ramos e o mercado: «Temos de colmatar a provável saída do Fábio Cardoso»

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, admitiu esta quinta-feira que o fecho do plantel ainda é uma "incógnita", mas avançou que é "provável" a saída do central Fábio Cardoso, que vai reforçar o FC Porto.





"Temos de colmatar a possível saída ou a provável saída do Fábio Cardoso. Portanto, a entrada de um central. Temos ainda principalmente para a posição de ala esquerdo e ala direito, lugares em aberto, provavelmente duas, três entradas para essas posições", declarou, quando questionado pelas posições que gostaria de ver reforçadas.Daniel Ramos disse que o "principal objetivo" é trazer para o Santa Clara "jogadores com ambição de demonstrar o seu valor" e revelou que em princípio existirão 18 continuidades no plantel dos açorianos."O meu principal objetivo é trazer jogadores que tenham fome de aparecer, vontade de aparecer, tenham ambição de aparecer. A entrada de jogadores, nomeadamente os nossos reforços são de II liga, o que pode parecer estranho, mas para mim não", apontou.Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica) e de Paulo Henrique (ex-Penafiel) e de Ricardo Fernandes (oriundo do Ac. Viseu).