Daniel Ramos: «Em 20 anos de carreira este foi o jogo mais difícil de preparar»

Daniel Ramos assumiu as falhas que ditaram a derrota do Santa Clara em casa do Boavista. Na análise à partida, o técnico dos açorianos lamenta o golo sofrido "contra a corrente do jogo", isto num jogo que foi, no seu entender, o "jogo mais difícil de preparar" da sua carreira.





"Estivemos claramente melhores na primeira parte, mas sofremos um golo completamente contra a corrente do jogo e na primeira aproximação perigosa do Boavista. Há muito mérito do jogador adversário, que aproveita uma receção muito boa para finalizar. Até lá e depois disso, o Santa Clara foi melhor.A primeira parte deixou uma sensação amarga. Pedi mais agressividade ao intervalo, de forma a provocar mais erros e tentar aproveitar melhor as segundas bolas. Só que o segundo golo apareceu logo no recomeço e complicou-nos ainda mais a tarefa.Como tem demonstrado no passado e mostrou hoje, o Boavista foi uma equipa de espera, sólida e a tentar sair em contra-ataque. O jogo deixou-se caminhar para o final dentro deste registo. Procurámos ter bola, ganhar metros e aproximar com perigo.Sabíamos que ia ser mais difícil se o Boavista marcasse primeiro. Foi pena não marcarmos. Precisámos de fazer várias mudanças, até pelo terceiro jogo que disputámos em seis dias. Demos o máximo e merecíamos melhor resultado. Tivemos as nossas oportunidades, mas o Boavista foi eficaz quando mais precisava na primeira parte.São nove jogos neste mês e é importante estabilizar logo que seja possível. Isso só vai acontecer após domingo. Até lá, continuaremos no limite e com exigência altíssima.Ninguém gosta de perder bons jogadores, principalmente quando a equipa está bem e automatizada nas suas dinâmicas. Perdemos uma peça importante na nossa engrenagem e vamos ter de encontrar soluções como já sucedeu no passado.O Carlos já tinha seis golos e provavelmente faria 20 nesta época. Agora, o Santa Clara não tem poder de compra. Temos de encontrar atletas livres ou fazer parcerias. Vamos tentar ir ao mercado no sentido de colmatarmos uma perda grande para o grupo. Como treinador, não desejo perder jogadores importantes, muito menos quando não esperava.Estou quase a fazer 20 anos de carreira e o jogo mais difícil de preparar foi este. Tive 10 jogadores a voltar da infeção por covid-19 e precisa de os colocar a jogar. Além disso, o Morita não esteve porque se lesionou. Mexi em vários setores porque preciso de refrescar, mas alguns tiveram muitas dificuldades".