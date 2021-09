Daniel Ramos fala em "resultado justo": «Conseguimos criar muitas dificuldades ao Sp. Braga»

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, considerou que o empate diante do Sp. Braga foi o prémio para o esforço dos açorianos.





"Conseguimos criar muitas dificuldades ao Sp. Braga. Empatámos e o resultado é justo. Mostrámos uma imagem à Santa Clara. Lutámos e acreditámos até ao final. Não fico satisfeito com o resultado porque queríamos ganhar, mas saio feliz com este espírito coletivo", afirmou o técnico dos insulares.O treinador considera que a equipa melhorou o rendimento "no plano defensivo e ofensivo", mostrando confiança em como os resultados vão melhorar. "Fiquei com uma sensação muito boa para o futuro. Espero conseguir uma vitória porque precisamos de pontos, mas quero manter esta qualidade de jogo", acrescentou, destacando ainda o regresso de Villanueva ao centro da defesa.