Daniel Ramos: «Faltou-nos felicidade»

Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, lamentou a derrota em Portimão no arranque da 6.ª jornada da Liga Bwin.





"Tremenda eficácia do Portimonense, com dois golos em dois remates, na primeira parte. Incrível! O desempenho da equipa foi digno, faltou-nos felicidade em alguns momentos, num jogo decidido nos detalhes. Na parte final corremos riscos, colocando mais gente e mais altura na área, com o Boateng a subir no terreno, mas não conseguimos o golo. O empate seria mais justo", considerou o técnico.