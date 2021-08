Daniel Ramos: «Foi uma vitória da superação»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, referiu que esta foi uma vitória da "superação e união" da equipa. "Existia muita tensão porque o plantel sentia que tinham fugido pontos na Liga. Precisávamos de dar uma resposta. A equipa trabalhou muito e conseguiu disfarçar o cansaço. Só uma equipa muito unida podia vencer este jogo", destacou. O técnico referiu que "fechou o grupo" para o exterior e vai agora avaliar com a administração as novidades do mercado.