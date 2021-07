Daniel Ramos não quer perder mais jogadores

Morita e Carlos Júnior têm muito mercado mas Daniel Ramos assume que não está preparado para perder mais elementos do núcleo duro do Santa Clara.





"Não estou a contar com isso e a direção sabe. Já perdemos o Fábio Cardoso... Estamos aqui para valorizar ativos mas não podemos perder mais porque a equipa vai ressentir-se", disse o técnico, de 50 anos, antes de saber que vai perder Allano durante um mês. O extremo brasileiro sofreu uma fissura no menisco lateral esquerdo e, para já, está afastado o cenário de uma intervenção cirúrgica.Félix Couto, líder do Conselho Fiscal nos dois primeiros mandatos de Rui Cordeiro, defendeu a realização de uma auditoria às contas da SAD após as suspeitas de "financiamento ilegal" do investidor Glen Lau por parte do Conselho de Administração.