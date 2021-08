Daniel Ramos orgulhoso dos jogadores: «Foram uns heróis»

Daniel Ramos não conseguiu esconder a satisfação com a resposta dada pelos seus jogadores que, na Eslovénia, voltaram a ganhar ao Olimpija Ljubliana (1-0), e asseguraram um lugar no playoff da Conference League. "Foi uma exibição excelente. A equipa reagiu muito bem a todas as adversidades e estamos todos de parabéns. Foram heróis e estão todos de parabéns. Jogaram por eles e pelos jogadores que ficaram na ilha e no continente. Senti que todos os portugueses estavam a torcer pelo sucesso do Santa Clara. Esta forte foi uma demonstração de união. Apesar de todas as contrariedades conseguimos elevar o nome do clube, dos Açores e do país", afirmou o técnico do Santa Clara lembrando todos os membros do plantel que ficaram em Portugal devido a um surto de Covid.





O técnico tentou refrescar a equipa, mas só com três jogadores no banco não foi fácil, e a situação pode complicar-se caso o jogo com o Moreirense, no domingo, não seja adiado. "Estamos muito cansados mas valeu a pena", acrescentou Daniel Ramos que não escondeu a sua preocupação com o futuro: "Conseguimos dar minutos a outros jogadores, porque precisamos de todos os jogadores nesta fase.Vamos tentar descansar agora. Quase que não vamos ter tempo para treinar e vamos esperar para ver como a equipa vai chegar ao próximo jogo", concluiu.