Daniel Ramos: «Podíamos ter marcado mais golos e dava mais segurança»

Daniel Ramos considerou que o triunfo por 2-0 frente ao Olimpija Ljubljana representa uma "vantagem confortável" para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória, mas o treinador do Santa Clara lamentou que a equipa não tivesse alcançado um resultado mais volumoso.





"Um 2-0 que parece curto, por aquilo que produzimos devia ser um desfecho mais favorável, mas é favorável. Queríamos a vitória, não sofremos golos e é um bom indicador. Podíamos ter marcado mais e era mais ajustado. Dava mais segurança. Contentes com a boa primeira parte. Uma razoável segunda, podíamos ter feito mais, ser mais agressivos e clarividentes. Mas estou satisfeito, a equipa fez uma boa prestação", começou por referir o treinador do Santa Clara, à SportTV."A jogar contra 10 faltou concluir jogadas. Faltou objetividade. Devíamos ter sido mais agressivos e houve oportunidades de o sermos. A equipa manteve só a posse de bola e não atacou a baliza. Isso não me agradou tanto, mas estamos na pré-epoca e é importante que a equipa se identifique. Temos uma vantagem razoável na eliminatória, que não está fechada, mas é uma vantagem de dois golos. Ficou demonstrado que temos equipa para marcar fora. Vamos com esse espírito. Vamos à procura de fazer o nosso jogo, marcar e se possível não sofrer. Ainda não sofremos golos. Contando com as três vitórias da época passada, agora são mais quatro e é um ciclo que é um bom indicador", acrescentou Daniel Ramos."Vai ser um jogo de campeonato com pouco tempo de preparação mas é o que é. Temos outros joagdores, vamos ver como estes recuperam e tomar decisões. Com pouco tempo de recuperação, jogos e cansaço, que é normal com menos de 72 horas de descanso, é normal que um ou outro jogador acuse esse cansaço. Mas vamos trabalhar para a equipa se sentir o mais confortável possível no primeiro jogo do campeonato".