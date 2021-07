Daniel Ramos projeta duelos com o FC Shkupi: «Temos uma ambição muito grande»

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse esta quarta-feira que a equipa açoriana vai defrontar o FC Shkupi com uma "ambição muito grande" para alcançar o "objetivo" de passar a segunda pré-eliminatória da Conference League.

"Temos uma ambição muito grande em conseguirmos fazer um bom resultado que nos permita na segunda mão podermos passar, que é esse o objetivo. Vejo os jogadores alegres, disponíveis, motivados. A equipa técnica também está empenhada e o staff todo unido", afirmou Daniel Ramos.

O treinador falava esta quarta-feira na Macedónia do Norte, na antevisão ao encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League, marcado para quinta-feira.

Daniel Ramos destacou que o FC Shkupi está "ligeiramente mais adiantando" na forma física comparativamente ao Santa Clara (uma vez que já realizou dois jogos na competição), mas o treinador realçou que isso não será um "problema".

"A equipa demonstrou nesta pré-época que está preparada, mostrámos bons indicadores, preparámos bem a semana, conhecemos razoavelmente bem este adversário naquilo que foi o nosso trabalho de casa", declarou.

O técnico anteviu um "trabalho árduo para as duas equipas" no jogo de quinta-feira, lembrando que o FC Shkupi eliminou os kosovares do Llapi.

"Eles jogaram muito bem e mereceram estar nesta qualificação contra nós. Vi que era uma boa equipa, que trabalha muito bem no campo, são bem organizados, com boa qualidade individual e coletiva", assinalou.

Daniel Ramos salientou que o "objetivo" da equipa é vencer, mas ressalvou que depois do encontro na Macedónia do Norte as equipas ainda se vão defrontar nos Açores.

"Nós sabemos uma coisa: no final do jogo ainda haverá outro jogo. Neste primeiro jogo, o resultado estará no intervalo. Mas nós vamos tentar ganhar, obviamente. Porque sabemos que no segundo jogo as equipas se conhecerão melhor uma à outra", disse.

FC Shkupi e Santa Clara vão medir forças na quinta-feira às 20h locais (19h em Lisboa) na Tose Proeski Arena, na Macedónia do Norte.