Daniel Ramos quer dar músculo ao meio-campo

Daniel Ramos deve alterar o meio-campo do Santa Clara com o Portimonense de modo a ganhar músculo e libertar Morita para funções ofensivas.





O japonês tem sido médio-defensivo, num duplo pivô com Anderson Carvalho, mas há a hipótese de entrar Nené ou Júlio Romão para reforçar a solidez defensiva. Garantido está o regresso do central Mikel Villanueva, que falhou o jogo com o Benfica por lesão. Tudo para estancar os golos sofridos pois os açorianos são a pior equipa da Liga Bwin, com 12.