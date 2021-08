Daniel Ramos: «Teremos de ser uma super-equipa»

O Santa Clara viajou esta quarta-feira para Belgrado, para defrontar o Partizan, na segunda mão do play-off da Conference League. A equipa açoriana tem uma vantagem de um golo sobre o adversário, depois da vitória, por 2-1, e o treinador Daniel Ramos acredita ser possível chegar à fase de grupos.

"Vamos com a esperança de podermos fazer um resultado positivo que nos permita continuar com este percurso histórico para o clube. Temos uma ambição muito grande para seguir em frente e a legitimidade de poder pensar em continuar", referiu Daniel Ramos, antes de embarcar rumo a Belgrado.





"Sabemos o que nos espera, estamos perante uma boa equipa, um grande clube, que vai criar um ambiente difícil para a nossa equipa e temos de estar preparados. Teremos de ser uma super-equipa e é nesse sentido que estamos a preparar o jogo neste curto espaço de tempo", acrescentou, lamentando depois a condição física de alguns jogadores porque causa do surto de Covid que vem condicionando o trabalho da equipa. "Temos algumas condicionantes e isso foi visível contra o Boavista, principalmente dos jogadores que vêm de Covid. Sentiram muitas dificuldades respiratórias, mas tentaram retribuir. Espero que estejam mais aptos para o jogo de amanhã".

Presidente da SAD otimista

O presidente da SAD do Santa Clara está otimista num desfecho positivo desta eliminatória. "Estamos ansiosos e vamos com o objetivo de passar. Estamos a fazer um trajeto bonito, de dignificar o futebol português e os Açores na Europa. Vamos encontrar um ambiente difícil, muito competitivo, mas estamos acostumados a estas andanças e os bravos açorianos amanhã vão entrar em campo com o único objetivo de passar esta eliminatória e levar o Santa Clara à fase de grupos", afirmou Rui Melo Cordeiro com convicção.

A confirmar-se, seria "um dos momentos mais bonitos da história do Santa Clara. Em termos competitivos seria o momento mais importante, mas este não é o nosso principal foco. Procuramos fazer história todos os dias, com o nosso trabalho, com a nossa humildade, queremos dar continuidade ao nosso processo de crescimento que temos vindo a fazer nestes últimos anos e são estes jogos, estes ambientes, que nos ajudam a crescer como equipa, como clube e como região".

Rui Melo Cordeiro aproveitou para desejar "a maior sorte ao Paços no seu jogo com o Tottenham": "Amanhã teremos Portugal inteiro a apoiar o Santa Clara e o Paços de Ferreira".