Danildo Accioly: «O nosso foco é celebrar a tão sonhada manutenção»

O treinador interino do Santa Clara, Danildo Accioly, afirmou este sábado que os jogadores estão "focados" no objetivo de alcançar a manutenção na Liga Bwin e prometeu uma equipa "aguerrida" frente ao Vitória de Guimarães.

"O nosso foco é esse: é no final conseguirmos todos celebrar a tão sonhada manutenção. Sem dúvida que os jogadores nos dão essa garantia. Nós temos um trabalho árduo, mas tudo faremos para alcançar esse objetivo", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo, da 23.ª jornada da liga.

Danildo Accioly, que assumiu o cargo de forma interina na sequência da saída do treinador Jorge Simão, no domingo, fez questão de enaltecer o "empenho" do antecessor, realçou o "potencial dos jogadores" e frisou a intenção de "resgatar" e "elevar a autoestima" dos atletas.

"Nós temos o privilégio de conhecer os jogadores e de ter uma relação de amizade com eles. O meu papel ao longo destes anos na função de treinador-adjunto foi mesmo estar ao lado dos jogadores, empenhá-los e motivá-los. Agora não poderia ser diferente", salientou.

O técnico elogiou o trabalho do plantel ao longo da última semana de trabalho, apesar de reconhecer que, "em termos anímicos, nunca é fácil a saída de um treinador".

Acciyoly prometeu ainda um Santa Clara "aguerrido" frente ao Vitória de Guimarães e apelou aos adeptos para apoiarem a equipa.

"Esperamos um Santa Clara aguerrido, forte, concentrado nas suas missões. Os jogadores sabem bem aquilo que têm de fazer frente a um adversário que tem muita qualidade e que está a atravessar um bom momento no campeonato", declarou.

Questionado sobre se o objetivo do Santa Clara para o resto da temporada passa por chegar ao lugar de disputa do play-off de manutenção, o treinador interino afirmou que o grupo só está a "pensar" no Vitória de Guimarães.

"O nosso objetivo agora é o Vitória de Guimarães. Tão simples quanto isso. Não vale a pena pensar em outras coisas. O nosso foco e atenção está no Vitória de Guimarães e depois logo se vê", assinalou.

Após 22 jornadas, o emblema insular ocupa o 17.º e penúltimo lugar, o primeiro de despromoção direta, com 15 pontos, depois de ter perdido na última jornada por 3-1, após reviravolta, no terreno do Marítimo, que subiu ao 16.º posto, de play-off de manutenção e descida.

Por sua vez, o Vitória de Guimarães está em quinto lugar com 37 pontos.

As equipas vão defrontar-se no domingo, pelas 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.