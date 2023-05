Danildo Accioly: «Só a vitória permite alimentar o sonho do playoff»

O treinador do Santa Clara, Danildo Accioly, apelou esta sexta-feira à "responsabilidade" e afirmou que a equipa pretende vencer o Gil Vicente para "alimentar o sonho" de chegar ao playoff da permanência na Liga Bwin.

"Temos de encarar esta jornada com a maior responsabilidade possível. Sabemos que o único resultado que nos permite alimentar o sonho do playoff é a vitória. Isto está claro no seio do grupo e queremos fazer por merecer esta vitória face a todas a contingências do jogo", declarou.

O técnico falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Gil Vicente, a contar para a 31.ª jornada do campeonato.

O Santa Clara pode ser relegado para a 2.ª Liga na próxima jornada em caso de derrota e de uma vitória do Marítimo diante do Rio Ave.

"Cabe-nos estar concentrados e focados única e exclusivamente nos 90 minutos de amanhã [sábado] para quebrar o ciclo de tantos jogos sem vencer", destacou o treinador.

Os açorianos estão há 17 jogos consecutivos sem vencer no campeonato, uma vez que o último triunfo aconteceu a 14 de novembro de 2022 na 13.ª jornada (vitória frente ao Estoril por 3-1).

Accioly reconheceu que a equipa sofreu um "apagão" frente ao Estoril Praia na última jornada (derrota por 3-0) e apelou ao "rigor, ao foco e à atitude".

"Esperávamos uma resposta diferente daquilo que foi o jogo com o Estoril pela importância que o jogo tinha. Aconteceu. Fechámos esse capítulo e esperamos que sábado a equipa possa estar num dia sim com um grande espírito para alimentar o sonho", reforçou.

Accioly disse que "todas as equipas têm os seus valores" e "todas têm jogadores competentes".

"Nós também temos os nossos. A diferença é que estamos numa posição onde isso não veio ao de cima. Isso pode ofuscar a confiança dos atletas e a própria qualidade individual e coletiva de um grupo", referiu.

Sobre a dispensa do jogador Costinha, o treinador realçou que a equipa técnica tem de trabalhar com os "meios e recursos" à disposição.

"Nós somos profissionais. Como o próprio comunicado diz, foi uma decisão administrativa e nós temos de acatar, reconhecendo, sem dúvida, de que o Costinha esteve aqui quatro épocas e foi um profissional exemplar", vincou.

O jogador Costinha foi dispensado pelo Santa Clara, abandonando o plantel do clube da Liga Bwin por "decisão administrativa", segundo anunciou o próprio futebolista na quinta-feira.

Após a publicação, o Santa Clara divulgou um comunicado a dar conta de que o atleta "foi devidamente autorizado a não treinar mais com a equipa principal até final do seu contrato", que findava a 30 de junho.

"Numa altura em que restam apenas quatro jogos oficiais para o final da época desportiva, esta é uma medida que já vinha sendo projetada pela administração, tendo em conta a preparação da próxima época", esclarece o clube.

O Santa Clara ocupa atualmente o 18.º e último lugar da Liga Bwin com 16 pontos a quatro jornadas do fim.

No sábado, os açorianos vão receber o Gil Vicente no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, a contar para a 31.ª jornada, às 14:30 locais (15:30 no continente português).