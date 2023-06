David Bruno deixa Moreirense e assina pelo Santa Clara

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral David Bruno, que alinhava no Moreirense, vai representar o Santa Clara na temporada 2023/34, anunciou esta sexta-feira o clube açoriano da Liga Sabseg.

Numa nota de imprensa, a SAD insular adianta que o jogador de 31 anos assinou um contrato válido até ao final próxima época, "com opção de mais uma temporada mediante o cumprimento de objetivos".

"Estou muito feliz por ter a oportunidade de representar este histórico clube e esta região! Serei mais um a lutar pelo objetivo de voltar à 1.ª Liga", afirmou o jogador, citado no comunicado.

O lateral direito fez parte da equipa do Moreirense que se sagrou campeã da Liga Sabseg na temporada 2022/23, tendo feito 34 jogos ao longo da temporada.

Além do Moreirense, David Bruno conta com passagens por Trofense, FC Porto B (clube no qual foi formado), Freamunde, Tondela, Astra Giurgiu, da Roménia, e Estoril.

Hoje também foi anunciado que o jogador MT vai voltar a alinhar no Santa Clara na temporada 2023/24 por empréstimo do Vasco da Gama, do Brasil.