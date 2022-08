Diogo Calila deixa BSAD e assina pelo Santa Clara

O lateral-direito português Diogo Calila deixou o BSAD e assinou contrato com o Santa Clara para as próximas três temporadas, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Bwin.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a chegada do atleta Diogo Calila, assinando contrato válido para as próximas três temporadas desportivas, com outras duas de opção", anuncia a formação açoriana em nota de imprensa.

O atleta de 23 anos realizou 29 jogos na temporada passada ao serviço do BSAD, que foi despromovido ao segundo escalão, "tendo-se afirmado nas últimas épocas de forma consistente como um dos grandes valores da formação lisboeta", enaltece o Santa Clara. "Iniciando o processo formativo no Belenenses, foi no Benfica que Diogo Calila conquistou o título nacional de juvenis. Representou o clube encarnado de 2009 a 2017, fazendo, de seguida, uma época na equipa B do Paços de Ferreira", lê-se ainda no comunicado.

Esta temporada, o lateral participou nos dois encontros do BSAD na 2ª Liga de futebol.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (do Grémio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (do Grémio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (proveniente do Al-Wahda) e de Calila (do BSAD).

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita e Júlio Romão.