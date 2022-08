Diogo Calila interessa ao Santa Clara

O Santa Clara está a negociar com o B SAD a contratação Diogo Calila. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo deve passar por uma partilha do passe, embora o clube da 2ª liga pretenda também uma compensação financeira pela transferência do lateral direito, de 23 anos. Calila poderá viajar nos próximos dias para os Açores para assinar contrato, colmatando uma lacuna no plantel de Marco Silva.