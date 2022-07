Dívida de Cryzan na FIFA preocupa

O Athletico-PR avançou com uma queixa contra o Santa Clara na FIFA, relativamente à transferência de Cryzan para o Shandong Taishan, em março deste ano. O clube brasileiro detinha 42,5% do passe do atacante que foi vendido por 2 milhões de euros, pelo que reclama uma verba próxima dos 800 mil euros. O presidente da SAD açoriana admite que está a negociar com o Athletico-PR. "Contamos resolver a questão", afirmou Bruno Vicintin.