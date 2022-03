Duas vagas em aberto no onze do Santa Clara para a visita ao Dragão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santa Clara vai proceder a duas alterações forçadas, devido à suspensão do médio Anderson Carvalho, que cumpre um jogo de castigo, e a transferência do avançado Cryzan, que saiu para o Shandong Taisha. O treinador Mário Silva deverá apostar em Nené para alinhar ao lado de Morita. No ataque, a escolha passará por Allano ou Ricardinho. Existe ainda a dúvida quanto à titularidade de Paulo Henrique, que poderá ser rendido por Mansur na esquerda da defesa.