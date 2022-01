Emanuel Simões demite-se do cargo de diretor desportivo do Santa Clara

Emanuel Simões demitiu-se dos cargos de diretor desportivo e de vogal do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara por "motivos profissionais e privados", anunciou hoje o clube da Liga Bwin."A Santa Clara Açores -- Futebol SAD vem por este meio informar os órgãos de comunicação social da demissão de Emanuel Simões, vogal no Conselho de Administração da nossa sociedade desportiva, bem como elemento a cargo da pasta do futebol profissional", lê-se no comunicado de imprensa.

O Santa Clara realça que a saída se deve a "motivos profissionais e privados" e deseja ao dirigente "todo o sucesso nos próximos desafios pessoais e profissionais".

"Mais se informa que a pasta do futebol profissional continuará sob responsabilidade da administração e atual estrutura", indica o clube.

Em 17 de novembro de 2021 foi anunciado que o membro do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara Emanuel Simões, que já foi treinador de futebol, iria assumir também as funções de diretor desportivo, substituindo João Ferreira, que esteve no cargo cinco meses.

Emanuel Simões foi treinador da AD Oliveirense quando o presidente da SAD do Santa Clara, Ismael Uzun, liderava o clube de Santa Maria de Oliveira.

Na época 2020/21, Emanuel Simões treinou o Merelinense, tendo ainda passagens pelo Aves, Vizela e Maria da Fonte.

O Santa Clara joga no domingo com o Tondela, em São Miguel, às 14:30 locais, a contar para a I Liga de futebol.