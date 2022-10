Emanuel Simões reclama dívida

Emanuel Simões, ex-administrador e ex-diretor desportivo do Santa Clara, pede quase 134 mil euros à SAD do Santa Clara, num processo que entrou no Tribunal Judicial de Ponta Delgada no passado dia 6. Segundo apurámos, a dívida foi assumida pela anterior administração, então liderada pelo turco Ismail Uzun. Emanuel Simões entrou na SAD a 27 de agosto de 2021, quando Uzun assumiu a presidência. Acumulou funções de diretor desportivo de 17 de novembro desse ano até 10 de janeiro deste ano, quando se demitiu.