Estágio do Santa Clara em Penafiel inclui seis jogos

O Santa Clara quer disputar seis jogos de preparação durante o estágio, em Penafiel, entre 6 e 15 de julho.





O único jogo confirmado é com o P. Ferreira, no último dia dos trabalhos. O objetivo do plantel orientado por Daniel Ramos é ganhar ritmo competitivo para atacar a 2ª pré-eliminatória da Conference League, onde vai defrontar o Shkupi (Macedónia) ou o Llapi (Kosovo).