Fenerbahçe anuncia acordo com Santa Clara por Lincoln

Bilgilendirme



Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlasma saglamistir.



Futbolcu; görüsmeleri yapmak, saglik kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere Istanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunariz. pic.twitter.com/W6ifpJDvvh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2022

O Fenerbahçe confirmou esta segunda-feira que chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência de Lincoln.Segundo comunicado oficial do clube turco, o médio brasileiro viajará em breve para Istambul "para realizar os exames médicos e adiantar o processo da transferência". O jornalista Fabrizio Romano avança que o negócio custou aos cofres do Fenerbahçe 3,5 milhões de euros.Lincoln, recorde-se, chegou ao Santa Clara em 2019, proveniente do Grémio."O nosso clube chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência de Lincoln Henrique. O jogador virá para Istambul, onde irá realizar exames médicos para adiantar o processo. Será depois apresentado aos adeptos".