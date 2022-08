Gabriel Batista assina pelo Santa Clara por três épocas

O guarda-redes Gabriel Batista, de 24 anos, desvinculou-se do Flamengo, do Brasil, e assinou um contrato de três épocas com o Santa Clara, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga Bwin."A Santa Clara Açores- Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de contrato de trabalho com o atleta Gabriel Batista, válido por três temporadas desportivas, com outras duas de opção", anuncia o emblema açoriano em nota de imprensa.

Gabriel Batista, que esteve no mundial de sub-17 em 2015, é formado nas escolas do Flamengo, tendo realizado 27 jogos ao serviço da equipa principal. Atualmente, estava emprestado ao Sampaio Corrêa, do segundo escalão brasileiro, pelo qual alinhou em 11 partidas. "Cedido ao Sampaio Corrêa da Série B brasileira no presente ano, Gabriel Batista encontrava-se em destaque na competição, sendo eleito na equipa ideal da semana antes de viajar para os Açores", enaltece o Santa Clara.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (ex-Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril Praia), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (ex-Grêmio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (ex-Grêmio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (ex-Al-Wahda), de Calila (ex-BSAD), de Babi (ex-Athletico Paranaense), de Bruno Jordão (ex-Wolverhampton), de MT (empréstimo do Vasco da Gama) e de Gabriel Batista (ex-Flamengo).

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita, Júlio Romão e Pipe Gomez.

Após três jogos na Liga Bwin, os micaelenses seguem no 14.º lugar, com um ponto, em igualdade com Rio Ave e Famalicão.

Na próxima jornada, o Santa Clara visita a formação famalicense, no domingo, a partir das 15:30.